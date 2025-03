Auf die Grün-Roten wartet am Samstagabend in Eisenach eine schwere Aufgabe. Vor der Bundesliga-Pause aufgrund der EM-Quali müssen im Titelkampf aber zwei Punkte her.

Magdeburg. - Wenn die Handballer des SC Magdeburg heute in Eisenach die legendäre Werner-Aßmann-Halle betreten, wird es viele herzliche Begegnungen geben. Bennet Wiegert ist ja sogar Ehrenmitglied bei den Thüringern. Aber das wird den SCM-Coach nicht daran hindern, ab 20.30 Uhr (Dyn) so verbissen wie auch in anderen Hallen um den Sieg zu kämpfen. Im Endspurt des megaspannenden Titelkampfes können sich die Grün-Roten nicht mehr viele Punktverluste leisten. Außerdem ist nach dem Derby des Handball-Ostens erst einmal EM-Qualifikation statt Bundesliga angesagt. Mit einem Sieg lässt es sich natürlich viel besser in die Pause gehen. Und in dieser Pause wollen die Magdeburger ja auch Omar Ingi Magnusson, Gisli Kristjansson und Christian O’Sullivan zurück auf die Platte bringen.