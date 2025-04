Handball SC Magdeburg mit Feiertags-Omen nach Veszprem

Am Donnerstagabend geht es für die Handballer des SC Magdeburg in der Champions League um alles. Im Viertelfinal-Rückspiel bei Veszprem HC muss ein Sieg her. Und wenn es erst nach einem Siebenmeterwerfen ist - so wie im Vorjahr am 1. Mai gegen Kielce.