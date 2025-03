Die SCM-Handballer feiern einen überzeugenden Sieg in Eisenach und können jetzt für den Endspurt im Titelkampf neue Kräfte sammeln. Felix Claar und Matthias Musche waren mit jeweils neun Toren die besten Magdeburger Werfer.

SC Magdeburg mit gutem Gefühl in die Bundesliga-Pause

Matthias Musche und seine SCM-Teamkollegen feierten den klaren Sieg in Eisenach ausgelassen mit den vielen mitgereisten Fans.

Magdeburg/Eisenach. - Wenn man in der Werner-Aßmann-Halle die Eisenacher Fans kaum noch hört, dann müssen die Gäste ein starkes Spiel hinlegen. Und das taten die Handballer des SC Magdeburg auch, sodass die Kult-Arena in Thüringen auch akustisch fest in der Hand der rund 300 angereisten Magdeburger Fans lag.