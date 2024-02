Celje/Magdeburg. - Drei Tage nach der 27:28-Niederlage bei der TSV Hannover-Burgdorf ist der SC Magdeburg in die Erfolgspur zurückgekehrt. Mit dem deutlichen 37:27 (18:12) in Slowenien bei RK Celje sind die Grün-Roten dem direkten Viertelfinaleinzug einen weiteren Schritt nähergekommen.

Ohne den angeschlagenen Kapitän Christian O’Sullivan, der zur Sicherheit geschont wurde, sowie dem am rechten Daumen verletzten Janus Dadi Smarason hatten die Elbestädter in den ersten 15 Minuten leichte Probleme. Doch nach dem Albin Lagergren hinter dem Rücken mit dem 9:7 für die erste Zwei-Tore-Führung sorgte (16.), nahm der grün-rote Auswärtssieg Form an. Lukas Mertens vollendete einen 3:0-Lauf zum 10:7. Der Linksaußen war es auch, der knapp fünf Minuten vor der Pause auf 15:10 erhöhte. Zur Halbzeit waren es schließlich schon Sechs-Tore-Vorsprung für den Titelverteidiger. Omar Ingi Magnusson erzielte den 18:12-Pausenstand für den SCM.

Angesichts von fünf Gegenstoßtoren und nur einem technischen Fehler in den ersten 30 Minuten konnte Trainer Bennet Wiegert, der nach der Pleite in Hannover und dem Ende der Ungeschlagenen-Serie von 30 Partien sich wie angekündigt den Bart rasiert hatte, zufrieden sein. Dies galt auch für die ungefähr 30 SCM-Fans, die die knapp 950 Kilometer in den Nordosten Sloweniens mitgereist sind.

Kurze Spannung nach Wiederanpfiff

Doch wer nun dachte, dass es ein ähnlicher Kantersieg wie beim 39:23 im Hinspiel werden würde, der täuschte sich. Magdeburg leistete sich einige Fehlwürfe und ermöglichte den Gastgebern eine Aufholjagd. Das 21:14-Polster schrumpfte innerhalb von acht Minuten auf 23:21 (42.) zusammen. Wiegert verzichtete jedoch auf eine Auszeit. Und seine Spieler bestätigten ihren Coach in dieser Entscheidung.

Die Magdeburger fanden zurück zu ihrer Treffsicherheit. Zudem war Torwart Sergey Hernandez mehrfach zur Stelle. Der Spanier verbuchte insgesamt zehn Paraden. Folgerichtig wuchs die Führung wieder an. Mit dem 31:24 per Gegenstoß sorgte Tim Hornke acht Minuten vor dem Ende für die Entscheidung.

In der Schlussminute stellte Magnus Saugstrup mit dem letzten Treffer des Abends auf eine Zehn-Tore-Differenz. Der Däne traf zum 37:27-Endstand.

Der SCM hat sich mit dem zehnten Königsklassen-Erfolg in Serie in die optimale Ausgangslage im Kampf um Platz zwei gebracht. Diesen können die Grün-Roten nun in den letzten beiden Gruppenspielen gegen den FC Barcelona (29. Februar) und in Ungarn bei Telekom Veszprém (7. März) fixieren und damit gleichzeitig das direkte Ticket für das Viertelfinale lösen.

Statistik zum Spiel

RK-Tore: Cokan 8/3, Janc 5, Milicevic 4, Mazej 3, Mlakar 3, Cirovic 1, Marguc 1, Maric 1, Zaponsek 1

SCM-Tore: Magnusson 8/2, Mertens 8, Claar 6, Hornke 5, Lagergren 4, Bergendahl 2, Saugstrup 2, Chrapkowski 1, Kristjansson 1

Schiedsrichter: Hansen/Madsen (Dänemark)

Zuschauer: 3.123

Strafminuten: 12 – 6

Siebenmeter: 3/4 – 2/2