Für die Handballer des SC Magdeburg beginnt am Sonnabend die neue Saison. In Düsseldorf muss der Meister und Pokalsieger im Supercup gegen die Füchse Berlin ran. Wie Bennet Wiegert über das Spiel und die Neuzugänge denkt, wie er mit den Verletzungsproblemen und aufgrund von Olympia einer holprigen Vorbereitung umgeht, verriet der Coach im Interview mit Volksstimme-Redakteur René Miller.

Das Turnier in Kassel war für Olympiasieger Magnus Saugstrup (l.), Trainer Bennet Wiegert, Torwart Nikola Portner und Co. durch die Niederlagen gegen Kielce und Melsungen ein herber Dämpfer.

Magdeburg. - Die DNA ist beim SC Magdeburg auch in Testspielen voll auf Sieg gestellt. Beim Turnier in Kassel gab es am Wochenende gegen Kielce (28:31) und Melsungen (42:43 nach Siebenmeterwerfen) aber sogar gleich zwei Niederlagen. Wie sehr hat Sie das geärgert?