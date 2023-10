Bereits in der vergangenen Saison trafen Magnus Saugstrup (l.) und Tim Hornke mit dem SCM in der Gruppenphase auf den FC Porto und Nikolaj Christensen Laeso.

Magdeburg - Der SC Magdeburg und der FC Porto haben in der Handball-Champions-League bislang identische Ergebnisse erzielt. Beide Mannschaften gewannen also gegen Wisla Plock und RK Celje und mussten sich dem FC Barcelona und Veszprém geschlagen geben. Deshalb geht es im direkten Duell am Donnerstag (20.45 Uhr/Dyn) in der Getec-Arena für beide Kontrahenten darum, den Anschluss an die ersten beiden Plätze zu wahren, die die direkte Viertelfinal-Qualifikation bedeuten würden.