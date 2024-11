Matthias Musche und seine SCM-Kollegen haben das Pokal-Aus in Kiel abgehakt. Mit einem Sieg bei der MT Melsungen können die Grün-Roten am Samstagabend ganz nach oben klettern.

Magdeburg. - Matthias Musche hat sich die Szene in der 58. Minute vom Spiel des SC Magdeburg in Kiel noch einige Male angeschaut. Da schnappte er sich nach einem Pass von Emil Madsen auf Domagoj Duvnjak fast den Ball – aber der Kroate krallte sich am Boden liegend wieder den Ball und bereitete das vorentscheidende 28:26 vor. „Irgendwie sollte es nicht sein. Das sind solche Szenen, in denen man entweder das Spielglück hat oder nicht“, sagt Musche, der bereits den Haken an diese Szene und das Pokal-Aus gesetzt hat: „Ich bin lange genug dabei und habe gelernt, dass man sich bei unserem engen Programm nicht lange ärgern oder freuen kann. Denn es steht doch gleich wieder die nächste harte Aufgabe an.“ Und die heißt heute Abend (20.30 Uhr, Dyn) MT Melsungen.