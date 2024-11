Die Grün-Roten wollen nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge am Mittwochabend die Wende einleiten. Aber der amtierende Champions-League-Sieger Barcelona ist dafür natürlich eine harte Nuss. Und der SCM hat nun auch noch neue Verletzungssorgen.

In der Vorsaison gewannen Omar Ingi Magnusson und Co. das Heimspiel gegen Barcelona mit 29:28.

Magdeburg. - In der Weihnachtszeit stehen auch Nussknacker wieder hoch im Kurs. Eine sportlich richtig harte Nuss muss heute auch der SC Magdeburg knacken. Denn mit dem FC Barcelona kommt der amtierende Champions-League-Sieger am Abend (20.45 Uhr/ DAZN und Dyn) in die Getec-Arena. Um aussichtsreich im Rennen um die Achtelfinal-Tickets zu bleiben, können sich die Grün-Roten eigentlich keine weitere Niederlage leisten.