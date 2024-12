Auf Handballer des SC Magdeburg wartet in Mannheim eine sehr kniffelige Aufgabe. Die Rhein-Neckar Löwen haben in eigener Halle schon Kiel, Melsungen und zuletzt Flensburg besiegt.

Bennet Wiegert will mit seinem Team auch bei den Löwen gewinnen.

Magdeburg. - Der 30. Mai 2024 war mit vielen Emotionen verbunden. Zum einen bestritt Uwe Gensheimer sein letztes Spiel für die Rhein-Neckar Löwen, zum anderen machte der SC Magdeburg mit dem 34:21-Erfolg in Mannheim die deutsche Meisterschaft endgültig perfekt. Wenn die Grün-Roten am Sonntag (14.20 Uhr/SWR und Dyn) erneut bei den Löwen zu Gast sein werden, dürfte es allerdings deutlich intensiver zur Sache gehen, als am vorletzten Spieltag der zurückliegenden Saison.