Der SC Magdeburg bestreitet am Mittwochabend gegen die SG Flensburg-Handewitt das letzte Heimspiel der aktuellen Saison. Und egal wie das Spiel endet - danach heißt es unter großem Applaus viermal Dankeschön!

Magdeburg - Jubel wird es in der Magdeburger Getec-Arena am Mittwochabend nach dem Spiel des SC Magdeburg gegen die SG Flensburg-Handewitt auf jeden Fall auch unabhängig vom Ergebnis geben. Schließlich ist das letzte Heimspiel der Grün-Roten in jeder Saison auch mit einer großen Abschiedszeremonie verbunden. Dieses Mal gibt’s Erinnerungsgeschenke und viel grün-roten Applaus für Michael Damgaard, Antonio Serradilla, Isak Persson und den langjährigen Physiotherapeut Andreas Grote.