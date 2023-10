Der SC Magdeburg feiern gegen den Bergischen HC den neunten Sieg in Serie und erreichen erstmals in dieser Spielzeit die 40-Tore-Marke – doch nun kommt die Länderspielpause.

Magnus Saugstrup ist mit dem SCM zum neunten Sieg in Serie gestürmt.

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat sich mit einem dicken Ausrufezeichen an Spitzenreiter Berlin in die Länderspielpause verabschiedet. Mit dem 40:28 (21:14) gegen den Bergischen HC verkürzten die Grün-Roten den Rückstand auf die Füchse, die in Gummersbach (30:30) ihren ersten Minuspunkt kassiert hatten, auf zwei Zähler.