Die Grün-Roten bleiben in der Champions League in der Erfolgsspur. Gegen den FC Porto feierte der Titelverteidiger seinen dritten Erfolg in Serie.

Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg haben in der Champions League ihren dritten Sieg in Serie gefeiert. Beim 37:33 (18:17) gegen den FC Porto überragte neben Torwart Sergey Hernandez (13 Paraden) ein isländisches Duo. Omar Ingi Magnusson (neun Tore) und Janus Dadi Smarason (sieben) erzielten zusammen 16 Treffer.

Der Beginn verlief vor 5274 Zuschauern in der Getec-Arena wie am Schnürchen. In der neunten Minute erzielte Tim Hornke das 7:2 und nötigte Portos Coach Carlos Resende zu einer frühen Auszeit. Das Fünf-Tore-Polster brachte allerdings keine Sicherheit. Stattdessen blieben die Elbestädter fünf Minuten ohne Treffer. Porto verkürzte und glich schließlich zum 13:13 aus (22.). „Wir machen in der ersten Halbzeit zu viele Fehler bei unseren Gegenstößen“, monierte SCM-Coach Bennet Wiegert.

Die Gäste aus Porto hatten sogar die Chance, in Führung zu gehen, ließen diese Gelegenheit jedoch zweimal liegen. Stattdessen legte Magdeburg wieder vor. Mit 18:17 ging es schließlich in die Kabine.

Porto startet fulminant aus der Kabine

Konnte Magdeburg vor der Halbzeit den Rückstand noch verhindern, ging es nach dem Seitenwechsel ganz schnell. Mit einem 3:0-Lauf kamen die Gäste aus Portugal aus der Kabine – 20:18 (33.). Aber der SCM fand die schnelle Antwort und glich erst zum 21:21 aus. Das Momentum konnte sogar fortgeführt werden. Felix Claar markierte das 25:22 (42.).

Porto kam zwar erneut zurück, stellte den Anschluss zum 25:24. Allerdings wurden die Gäste kurzzeitig zu hektisch in ihrem Angriffsspiel. Dies nutzte Magdeburg eiskalt aus. Mit drei Toren innerhalb von 65 Sekunden bauten die Gastgeber die Führung 30:26 aus (51.).

Doch immer noch nicht konnten sich die SCM-Profis zurücklehnen. Der 24-malige portugiesische Meister ließ sich einfach nicht entscheidend abschütteln. Erst als Hernandez seine Paraden zwölf und 13 auspackte, war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Den letzten Treffer des Abends warf Tim Hornke zum 37:33-Endstand. „Wir haben uns immer wieder zurückgekämpft. So kann es weitergehen“, resümierte Wiegert.

Mit dem dritten Erfolg in Serie sind die Grün-Roten in der Gruppe B wieder klar auf Kurs. Als Vierter beträgt der Rückstand auf den zweiten Platz, der die direkte Viertelfinal-Qualifikation bedeutet, weiterhin nur zwei Zähler. Bevor es am Mittwoch in der Königsklasse bei Montpellier in Frankreich weitergeht, ist Magdeburg am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) in der Bundesliga beim TVB Stuttgart gefordert.

Statistik zum Spiel

SCM-Tore: Magnusson 9/3, Smarason 7, Damgaard 7, Hornke 4, Musche 3, Weber 3, Bergendahl 2, Claar 2

FC-Tore: Christensen 9/3, Veitia Valdes 5, Magahhaes 4, Salina 4, Areia 2/2, Diocou Soumare 2, Fernandez Alonso 2, Silva 2, Martinez Llamazares 1,Oliveira 1, Plaza Jimenez 1

Schiedsrichter: Pavicevic/Raznatovic (Montenegro)

Zuschauer: 5274

Strafminuten: 2- 8

Siebenmeter: 3/4 – 5/7