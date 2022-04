SC Magdeburg siegt mit Cleverness in Nantes

Die Handballer des SC Magdeburg zeigen Charakter. Nach einem anstrengenden Final-4-Turnier um den DHB-Pokal und der bitteren Final-Niederlage am Wochenende siegen die Grün-Roten im Viertelfinal-Hinspiel der European League clever mit 28:25 in Nantes.

Magdeburg/Nantes - Obwohl es phasenweise nicht gut für den SCM im Viertelfinal-Hinspiel der European League beim HBC Nantes aussah, bejubelten die Gäste am Ende einen ganz wichtigen 28:25 (11:13)-Sieg. Nach den beiden Spielen am Wochenende beim Final-4-Turnier in Hamburg, der bitteren Final-Niederlage gegen Kiel und ordentlich Reisestress zeigen die Grün-Roten viel Charakter.