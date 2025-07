Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison gibt es in der Getec-Arena gleich ein Wiedersehen mit Ex-SCM-Torwart Jannick Green. Die EHF hat nämlich den Musterspielplan verändert, weshalb die Grün-Roten am 10./11. September nun mit einem Heimspiel gegen Paris St. Germain starten.

Magdeburg - Die EHF hat nach Rücksprache mit den Klubs den Spielplan für die neue Champions-League-Saison noch einmal verändert. Hintergründe sind Hallenbelegungen und andere Termine. Statt gegen den FC Barcelona startet der SC Magdeburg am 10./11. September in der Getec-Arena nun gegen Paris St. Germain mit Jannick Green, dem Ex-Torwart der Grün-Roten, zwischen den Pfosten. Eine Woche später müssen Trainer Bennet Wiegert und sein Team dann in Barcelona ran.

Für den SC Magdeburg geht es an den anderen Spieltagen dann wie im Musterspielmuster vorgesehen weiter. Die einzelnen Ansetzungen lauten wie folgt: SCM - Paris St. Germain (10./11.9.), FC Barcelona - SCM (17./18.9.), SCM - Wisla Plock (24./25.9.), GOG – SCM (8./9.10.), Pick Szeged - SCM (15./16.10.), SCM - Pelister Bitola (22./23.10.), SCM - RK Zagreb (12./13.11.), RK Zagreb – SCM(19./20.11.), Pelister Bitola – SCM (26./27.11.), SCM - Pick Szeged (3./4.12.), SCM – GOG (18./19.2.), Wisla Plock - SCM (25./26.2.), SCM - FC Barcelona (4./5.3.), Paris St. Germain – SCM (11./12.3.)

Füchse zum Auftakt in Nantes

Veränderungen gab es auch bei den Füchsen. Die Berliner reisen zum Saisonstart (10./11. September) wie ursprünglich geplant zum HBC Nantes, dem Halbfinalgegner des Final4. Anschließend war ursprünglich ein Heimspiel gegen den norwegischen Meister Kolstad Handball gesplant. Stattdessen kommt jetzt Ex-Löwe Juri Knorr mit Aalborg Handbold am 17./18. September in den Fuchsbau. Das Duell mit dem dänischen Meister war eigentlich am fünften Spieltag vorgesehen. Außerdem wurden die Duelle mit Inudstria Kielce und Sporting Lissabon gedreht. So reisen die Füchse in der Hinrunde nach Polen und erst in der Rückrunde nach Portugal.

Die einzelnen Ansetzungen lauten wie folgt: HBC Nantes - Füchse (10./11.9.), Füchse - Aalborg Handbold (17./18.9.), Industria Kielce - Füchse (24./25.9.), Füchse – Dinamo Bukarest (8./9.10.), Füchse - Kolstad Handball (15./16.10.), Veszprem HC - Füchse (22./23.10.), Sporting Lissabon - Füchse (12./13.11.), Füchse - Sporting Lissabon (19./20.11.), Füchse - Veszprem HC (26./27.11.), Kolstad Handball - Füchse (3./4.12.), Dinamo Bukarest – Füchse (18./19.2.), Füchse - Industria Kielce (25./26.2.), Aalborg Handbold - Füchse (4./5.3.), Füchse – HBC Nantes (11./12.3.)