Zwei Wochen trennen den SC Magdeburg von der deutschen Meisterschaft. Der erste von drei benötigten Siegen soll am Sonnabend in Erlangen eingefahren werden.

SC Magdeburg startet in Erlangen in den Endspurt der Saison

Magdeburg. - In knapp zwei Wochen könnte der SC Magdeburg mit der deutschen Meisterschaft den dritten Titel – nach der Klub-WM und dem DHB-Pokal – in dieser Saison feiern. Nach dem letzten Heimspiel am 2. Juni gegen die HSG Wetzlar möchte Kapitän Christian O’Sullivan die Schale in Empfang nehmen. Doch bis dahin müssen die Grün-Roten noch sechs Punkte aus fünf Spielen einfahren. Den ersten von drei Schritten auf dem Weg zum Titel möchte das Team am Sonnabend (19 Uhr) beim HC Erlangen gehen.