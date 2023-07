Magdeburg - Lukas Mertens, Nikola Portner und Magnus Saugstrup schauen auf dem Foto mit den neuen Trikots nicht unbedingt begeistert. Und so groß ist der Unterschied zwischen der Kleidung aus der Vorsaison auch nicht. Grün, Rot, Schwarz und Weiß dominieren wie erwartet auch bei den neuen Heim- und Auswärtstrikots.

In der Getec-Arena soll mit schwarzen Trikots und grün-roten Farbelementen gewonnen werden. „Mikado-Akzente“ wird das offiziell genannt. Auswärts setzt der Champions-League-Sieger erneut auf ein weißes Trikot, ebenfalls mit grün-roten Tupfern.

Erstmals tragen wollen die SCM-Handballer ihre neue Spielkleidung am 1. August, wenn in Calbe (19 Uhr) gegen den Bergischen HC das erste Testspiel zur neuen Saison auf dem Programm steht. Morgen ist die Mannschaft aber schon für die Fans präsent. Da werden am Rande des „Megawoodstock“ in Aschersleben ab 10 Uhr Kids trainiert und Autogramme geschrieben.

Eine Woche nach dem ersten Testspiel kommt es in Aschersleben (19 Uhr) zum Sachsen-Anhalt-Duell mit Fast-Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV. Am 12./13. August nimmt der SCM in Halle/Westfalen zusammen mit Aalborg, Nantes und Lemgo an einem Turnier teil. In der Getec-Arena sind die neuen Trikots erstmals am 18. August (19 Uhr) gegen Velenje zu sehen.