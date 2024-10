Gute und schlechte Leistungen wechselten sich zuletzt beim SC Magdeburg ab. Beginnend mit dem Derby gegen Leipzig wollen die Grün-Roten endlich mehr Kontinuität in ihr Spiel bekommen.

Magdeburg. - Während es international in dieser Spielzeit noch nicht beim SC Magdeburg läuft, gehören die Grün-Roten in der Bundesliga zur Spitzengruppe. Daran soll sich auch im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig nichts ändern. Am Sonntag (16 Uhr/MDR und Dyn) sind die Sachsen zum Ost-Duell zu Gast.