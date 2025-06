Magdeburg - Ob Trainingszeiten, Treffpunkte für die Busabfahrt oder Spielansetzungen – für die Handballer und die Verantwortlichen des SC Magdeburg derzeit völlig egal. Im Urlaub tickt die Uhr schließlich ganz anders. In gut drei Wochen beginnt aber wieder der grün-rote Alltag. Der offizielle Trainingsauftakt ist am 24. Juli geplant. Kurz darauf soll schon das erste Vorbereitungsspiel steigen. Zumindest wirbt Radio SAW auf seiner Webseite damit, dass der Champions-League-Sieger am 25. Juli nach Halle in die SWH Arena kommt und im Rahmen des BWG-Handballtages ab 18 Uhr gegen Zweitligist Elbflorenz Dresden spielt.

