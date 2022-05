SC Magdeburg-Torwart Green bereit für weitere Handball-Krimis

Lange feiern können die Handballer des SC Magdeburg ihren wichtigen Sieg gegen die Füchse Berlin nicht. Denn schon Dienstagabend (20.45 Uhr) geht es in der European League weiter. Da kommt Nantes zum Viertelfinal-Rückspiel in die Getec-Arena.

Magdeburg - Jannick Green hat sich gestern seine spielentscheidende Parade gegen die Füchse Berlin noch mal genau angeschaut. „Ich weiß zwar, dass ich den Ball gehalten habe. Aber was da in den fünf Sekunden genau passiert ist, weiß ich nicht. Das ging alles so schnell“, hatte der SCM-Torwart am Sonntag direkt nach dem Spiel gesagt. Inzwischen weiß er natürlich, dass er 20 Sekunden vor Schluss bei einem Wurf von Lasse Andersson blitzschnell die rechte Hand nach oben riss, den Ball übers Tor gelenkt und somit den 28:27-Sieg gesichert hat.