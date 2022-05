SC Magdeburg-Trainer Bennet Wiegert verrät Geheimnisse abseits des Handballs

SCM-Trainer Bennet Wiegert feiert am 25. Januar seinen 40. Geburtstag. Im Volksstimme-Interview verrät er viele Geheimnisse abseits des Handballs.

Magdeburg - Bennet Wiegert hat sich die größten sportlichen Wünsche im vergangenen Jahr erfüllt. Der Trainer der Handballer des SC Magdeburg hat mit seiner Mannschaft sowohl die European League als auch die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen. Aktuell stehen die Grün-Roten nach nur einer Niederlage in dieser Bundesliga-Saison an der Tabellenspitze. Doch wie tickt Wiegert, der am Dienstag seinen 40. Geburtstag feiert, abseits des Sports und der Platte? Zum Ehrentag fragte die Volksstimme beim Familienvater nach.