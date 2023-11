Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Das alte Sprichwort vom guten Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss, trifft auch perfekt auf die Handballer des SC Magdeburg zu. Wenn Einiges auf einen Ausrutscher der Grün-Roten hindeutet, schlägt das Team eiskalt zurück und gewinnt am Ende meist sogar noch souverän. So war es am Sonntag beim 34:28 in der Bundesliga bei Balingen-Weilstetten. So war es auch in der Woche zuvor in der Champions League beim Heimspiel gegen GOG Svendborg, wo es nach 47 Minuten Unentschieden (26:26) stand und bei der Schlusssirene ein 35:27 bejubelt werden konnte.