In dieser Saison reißen die schlechten Nachrichten beim SC Magdeburg nicht ab. Omar Ingi Magnusson ist womöglich bereits der dritte langfristige Ausfall in der laufenden Spielzeit.

Magdeburg. - Der breit aufgestellte Kader war in den vergangenen Jahren ein Faustpfand des SC Magdeburg. Die Last der vielen Spiele konnte auf mehrere Schultern verteilt werden. Langfristige Ausfälle bildeten die Ausnahme. Doch in dieser Saison nimmt die Verletztenmisere kein Ende. Beim 35:26 gegen Bietigheim verletzte sich Omar Ingi Magnusson am rechten Fuß beziehungsweise am Sprunggelenk. Wie lange der Isländer fehlen wird, steht noch nicht fest. Am Montag gab es keine neuen Informationen vom Verein.