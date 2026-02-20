Der SC Magdeburg setzt künftig auf ein kroatisches Duo im Tor. Nachdem Matej Mandic schon zu Saisonbeginn verpflichtet wurde, kommt nun auch Dominik Kuzmanovic an die Elbe. Der Noch-Gummersbacher unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag.

Matthias Musche muss in der nächsten Saison nur noch im Training Siebenmeter gegen Dominik Kuzmanovic werfen. Der Kroate kommt im Sommer aus Gummersbach nach Magdeburg.

Magdeburg - Die Gerüchte gibt es schon lange – und nun ist es perfekt. Dominik Kuzmanovic wechselt zur neuen Saison vom VfL Gummersbach zum SC Magdeburg. Der kroatische Nationaltorwart unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag und bindet sich somit bis 2031. Zusammen mit dem schon zu Saisonbeginn verpflichteten Matej Mandic holte Kuzmanovic bei der EM die Bronzemedaille und ist auch ein absoluter Garant für die starken Leistungen der Gummersbacher in der Bundesliga.