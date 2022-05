SC Magdeburg verpflichtet Lucas Meister von GWD Minden

Lukas Reineke - Magdeburg. Nach der Bekanntgabe, dass Magnus Gullerud den SC Magdeburg am Saisonende verlassen und nach Kolstad in Norwegen wechseln wird, ist der Tabellenführer der Handball-Bundesliga in puncto Nachfolger schnell fündig geworden. Wie bereits gemutmaßt wurde, verstärkt Lucas Meister ab der Spielzeit 2022/23 die Grün-Roten. Nach Torwart Nikola Portner (Chambery Savoie HB/Frankreich) - ebenfalls Schweizer - ist Meister der zweite Zugang des SCM.