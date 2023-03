Handball SC Magdeburg vorzeitig im Viertelfinale der Champions League

Durch den 37:35-Sieg von Paris gegen Veszprem ist das Viertelfinale in der Champions League für den SCM schon vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstagabend (20.45 Uhr) gegen Dinamo Bukarest in der Getec-Arena geschafft. Spaß hatten die Grün-Roten auch bei einer Autogrammstunde im Börde Park.