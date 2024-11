Die Handballer des SC Magdeburg verfallen nach einer Woche voller Frust nicht in Panik. Bei RK Zagreb wollen sich die Grün-Roten am Mittwochabend mit einem Sieg in der Champions League wieder in die Erfolgsspur werfen.

Magdeburg/Zagreb. - Der enge Spielplan hat für die Handballer des SC Magdeburg auch den Vorteil, sich nicht lange mit Enttäuschungen aufhalten zu müssen und es gleich wieder besser machen zu können. Und da sorgen auch die Bilder bei der Video-Besprechung am gestrigen Abend in Zagreb für neues Selbstvertrauen. Trainer Bennet Wiegert zeigte nämlich seinen Jungs, was vor drei Wochen beim Hinspiel gegen RK Zagreb alles gut gewesen ist. Da wurde der kroatische Meister klar mit 36:24 geschlagen. Heute Abend (18.45 Uhr, DAZN und Dyn) sollen gegen das Schlusslicht in der Gruppe die nächsten beiden Punkte in der Champions League her.