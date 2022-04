SC Magdenburg nimmt nächste Hürde bei der Klub-WM

Dschidda/Magdeburg - Erleichterte Gesichter am Ende, aufmunterndes Ballen der Fäuste in der Anfangsphase! Die Handballer des SC Magdeburg mussten im Viertelfinale der Klub-WM in Saudi-Arabien durch ein Wellental der Gefühle. Dass es am Ende gegen Al-Duhail SC Doha aus Katar ein deutliches 35:23 (16:9) wird, war in der Anfangsviertelstunde nicht abzusehen.