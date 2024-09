Magdeburg. - „Das war eine unerklärliche Leistung für mich und vor allem in der zweiten Hälfte ein erbärmlicher Auftritt“, fand Frank Carstens klare Worte nach der 30:34-Pleite seiner HSG Wetzlar bei der Bundesliga-Generalprobe gegen den Zweitligisten Bayer Dormagen. Und trotzdem warnt SCM-Trainer Bennet Wiegert davor, den Vorjahres-13. aus Hessen vor dem Bundesliga-Auftakt am Sonnabend (18 Uhr/ARD und Dyn) zu unterschätzen: „Die werden auf keinen Fall hierherkommen und Geschenke verteilen. Ich kenne Frank Carstens ewig lange. Das letzte Jahr war seine erste Saison in Wetzlar. Er hat hart am Kader gefeilt und langsam die Mannschaft zusammen, die er sich gewünscht hat. Mit Wetzlar ist zu rechnen.“

