Schöngarth freut sich auf Wiedersehen mit SCM

Magdeburg/Lissabon - Am Sonntag bei 23 Grad am Strand, am Dienstag in hoffentlich hitziger Atmosphäre gegen den SC Magdeburg – Jens Schöngarth genießt die Zeit bei Sporting Lissabon in vollen Zügen. „In dieser Stadt zu leben, ist ein absoluter Traum. Tolle Strände, schönes Wetter, gutes Essen, nette Leute. Wir fühlen uns als Familie richtig wohl hier, sprechen alle auch sogar schon ganz gut Portugiesisch“, erzählt der frühere SCM-Spieler mit viel Begeisterung in der Stimme.