Der SCM hat sich in der Champions League und Bundesliga optimale Ausgangslagen erspielt. In der Länderspielpause müssen nun die Akkus für den Saisonendspurt aufgeladen werden.

Magdeburg. - Intensive elf Tage liegen hinter dem SC Magdeburg. Mit Siegen gegen Barcelona und in Veszprém sicherten sich die Grün-Roten das Viertelfinal-Ticket in der Champions League. Und in der Bundesliga stellte das Team die Weichen auf Meisterschaft dank des 31:28 im Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin.