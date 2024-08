Magdeburg. - SCM-Coach Bennet Wiegert hat am Sonntag zwei Daumen gedrückt. Den einen umsonst, weil die deutschen Handball-Männer das Olympia-Finale gegen Dänemark verloren haben. Aber die andere Hoffnung ging in Erfüllung. Dänemarks Kreisläufer Magnus Saugstrup und DHB-Linksaußen Lukas Mertens kehren zusammen mit dem nicht eingesetzten Spanier Sergey Hernandez verletzungsfrei nach Magdeburg zurück. Nächsten Montag steigen die drei dann auch wieder beim SCM ins Training ein.

„Bis zum Supercup gegen die Füchse sind es dann nur noch knapp zwei Wochen und bis zum Saisonstart gegen Wetzlar knapp drei Wochen. Eine richtige Vorbereitung auf die neue Spielzeit sieht eigentlich anders aus. Aber das ist im Olympiazyklus immer schwierig“, erklärt Wiegert, der insgesamt neun Spieler abstellen musste. Beim Turnier vor drei Jahren in Tokio waren es inklusive der Neuzugänge fünf Akteure.

Dieses Mal sind es allein fünf Spieler, die das Olympia-Ticket mit Verletzungen bezahlen mussten. Wiegert: „Ohne auf genaue Diagnosen einzugehen, wären Tim Hornke, Felix Claar, Christian O’Sullivan, Daniel Pettersson und Oscar Bergendahl aktuell nicht einsatzfähig. Und ich befürchte, dass einige auch den Punktspielstart verpassen.“ Für Hornke kam das Aus ja gleich im ersten Spiel. Die anderen vier waren bis zuletzt bei ihren Teams und kehren morgen nach Magdeburg zurück.

Neun Magdeburger waren nominiert

Wiegert plädiert deshalb dafür, den personellen Modus bei Olympia zu überdenken. „Da es nur einen 14-Mann-Kader plus drei Ersatzleute gibt, sollte es möglich sein, aus einer größeren Gruppe nachnominieren zu dürfen. Denn aller zwei Tage zu spielen und nur bei Verletzungen aus maximal 17 Spielern wechseln zu können, geht an die Substanz. Und weil es fast in jedem Spiel um alles geht, sind die Trainer auch All-in und können wenig Rücksicht nehmen“, betont Wiegert, der das Handball-Turnier natürlich aufmerksam verfolgt hat. „Große neue Innovationen gab es nicht, sondern es war der Handball, den man kennt“, erklärt der 42-Jährige, der vor den Leistungen des deutschen Teams nur den Hut ziehen kann.

Wiegert: „Über Dänemark müssen wir nicht groß reden. Die haben alles dominiert. Aber wenn mir jemand vor dem Turnier gesagt hätte, unser Team holt Silber, dann hätte ich gesagt, dafür müssen wir doch aber erst einmal Schweden und Frankreich hinter uns lassen. Auch noch Spanien und Norwegen. Das war wirklich überragend, was die Mannschaft geleistet hat. Und gewisse Momente wie gegen Frankreich gehören für den Erfolg in einem Turnier dazu.“

Lob für Ex-Youngster Uscins

Dass der entscheidende Mann beim Sechs-Sekunden-Wahnsinn gegen Frankreich mit Renars Uscins ein Ex-Magdeburger war, freut Wiegert ohne Wermutstropfen. „Dass es jetzt auch Stimmen gibt, die sagen, dass wir ihn zu früh abgegeben haben, kann ich verstehen. Aber ich bezweifle, ob er schon so weit wäre, wenn wir ihn bei uns gehalten hätten. Hier hätte er sicher nicht diesen Raum und diese Spielzeiten bekommen wie beim Bergischen HC und jetzt in Hannover. Deshalb freue ich mich über seine Entwicklung und denke nicht darüber nach, was gewesen wäre, wenn. Und ganz wichtig: Ich verbinde Renars nicht nur mit den sechs Sekunden gegen Frankreich. Denn er hat konstant starke Leistungen gebracht.“

Bei den Wiegerts lief während Olympia aber nicht nur Handball im Fernsehen: „Wir haben begeistert zugeschaut, fanden die Spiele ingesamt richtig cool. Tennis fand ich stark. Als Magdeburger schaut man auch beim Schwimmen mit anderen Emotionen zu. Mich haben aber auch artfremde Sportarten abgeholt. Und besonders inspiriert hat mich 3x3 Basketball. Da können wir auch für Handball einiges übernehmen. Das kann auf jeden Fall helfen, individuell besser zu werden. Für einen möglichen Wettbewerb müssen sich andere Gedanken machen.“