Für die SCM-Handballer steht schon am Mittwoch der nächste Bundesliga-Kracher auf dem Programm. Die Grün-Roten müssen bei den Füchsen in Berlin ran.

Michael Damgaard, hier im Testspiel gegen Velenje, ist mit 13 Toren in zwei Spielen bester Torschütze des SC Magdeburg in der aktuellen Bundesliga-Saison.

Magdeburg - Einen Sieg genießen? Danach sogar richtig ausruhen? Dafür ist Handball die falsche Sportart! Schon am Mittwoch geht für den SC Magdeburg der heiße Tanz in der Bundesliga weiter. Nach dem Sieg gegen Flensburg (31:29) am Sonntag wartet nun (20.30 Uhr/Dyn und BildTV) bei den Füchsen in Berlin das nächste Top-Spiel.