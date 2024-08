Der SC Magdeburg nimmt am Turnier „Nordhessen ein Sommermärchen“ in Kassel teil. Gegner im Halbfinale ist KS Kielce.

SCM bestreitet in Kassel Härtetest gegen Kielce

Kapitän Christian O’Sullivan bestreitet mit dem SCM in Kassel die letzten beiden Vorbereitungsspiele.

Magdeburg. - 60 Pflichtspiele mit dem SC Magdeburg, die Europameisterschaft und weitere Länderspiele standen für Christian O’Sullivan in der vergangenen Saison auf dem Programm. Eine richtige Erholungsphase gab es für den 33-Jährigen allerdings nicht. Wie acht seiner Grün-Roten Teamkollegen nahm der Norweger auch an den Olympischen Spielen in Paris teil. Obwohl der Urlaub entsprechend kurz ausfiel, strotzt der SCM-Kapitän schon wieder vor Energie und freut sich auf die neue Spielzeit.