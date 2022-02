SCM bleibt international auf Kurs

Magdeburg - Auch Gorenje Velenje konnte dem SC Magdeburg am Dienstagabend kein Bein stellen. In der European League gewannen die Magdeburger mit 34:24 (20:12) gegen die Slowenen und steuern dadurch souverän auf den Gruppensieg sowie auf das übergeordnete Ziel der Titelverteidigung zu.

20 SCM-Treffer in der ersten Halbzeit

Bereits nach fünfzehn Minuten zeichnete sich in der Getec-Arena ein deutlicher Sieg für die Mannschaft von Bennet Wiegert ab. Mit 10:5 hatte Kay Smits, der in der ersten Halbzeit gleich fünf Mal traf, den SCM da schon in Führung gebracht. Lukas Mertens nutzte nach einem Stürmerfoul der Slowenen die Gelegenheit, um den 20. Treffer per Konter im gegnerischen Tor unterzubringen (20:11/30.). Der Halbzeitstand: 20:12.

In der zweiten Hälfte ging es gerade so weiter. Tim Hornke war es, der erstmals einen Zehn-Tore-Vorsprung herstellte (24:14/40.). Die Slowenen kämpften, allerdings war ein deutlicher Qualitätsunterschied zu sehen. So war es erneut Hornke, der zum 30:20 (50.) traf. Der Schlusspfiff besiegelte letztlich einen völlig ungefährdeten 34:24-Heimsieg.

Damgaard fällt kurzfristig aus

Nur einer musste bei dem Tor-Spektakel zuschauen: Auf dem Spielbericht wurde Michael Damgaard zwar noch erwähnt, auflaufen tat er jedoch nicht. Der Däne fehlte kurzfristig aufgrund von Knieproblemen.