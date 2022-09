SCM-Coach Wiegert freut sich auf Ex-Klub VfL Gummersbach

Im ersten Auswärtsspiel der neuen Bundesliga-Saison wartet auf den SCM am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) der Klassiker in Gummersbach. Für Trainer Bennet Wiegert ist das Duell mit dem Ex-Klub immer ein besonderes Spiel.

Bennet Wiegert geht das Spiel in Gummersbach auch mit einer gesunden Portion Skepsis an.

Magdeburg - Die Ansetzer der Handball-Bundesliga hatten für den 2. Spieltag ein wirklich gutes Händchen. Der VfL Gummersbach empfängt am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) den SC Magdeburg. Ein Duell mit großer Geschichte. Und für SCM-Trainer Bennet Wiegert eine Reise in die Vergangenheit. In der Saison 2006/07 trug der 40-Jährige einst selbst das Trikot mit den drei geschwungenen Buchstaben im Logo. Damals stürmte er als junger Spieler über die Platte. Heute führt er die Magdeburger als Meistercoach an seine alte Wirkungsstätte zurück.