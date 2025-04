Der SC Magdeburg geht gegen Dinamo Bukarest mit einem Vier-Tore-Polster ins Rückspiel der Champions-League-Playoffs. In Dessau-Roßlau warten auf die Grün-Roten aber auch einige taktische Überraschungen des Gegners.

Omar Ingi Magnusson war mit sechs Toren bester SCM-Werfer beim Hinspiel in Bukarest.

Magdeburg - Rechtsaußen Andrii Akimenko war mit sechs Toren bester Werfer von Dinamo Bukarest im Hinspiel. Auch die 15 Paraden von Torwart Ionut Ciprian Iancu waren ein Faktor. Aber SCM-Coach Bennet Wiegert dürfte vor dem Rückspiel in den Play-offs der Champions League an diesem Mittwochabend in Dessau-Roßlau (20.45 Uhr, Dyn und DAZN) gegen den rumänischen Meister mehr Sorgen vor seinem Kollegen David Davis haben.