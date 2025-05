Bei Erfolgsserien lässt SCM-Trainer Bennet Wiegert gerne den Bart sprießen. Und daran soll sich am Mittwochabend nach dem Bundesliga-Spiel beim HC Erlangen nichts ändern. Mit dem elften Sieg in Serie wollen die Grün-Roten im Titelrennen weiter Druck auf die Konkurrenz machen.

Magdeburg - Der Bart von Bennet Wiegert hat schon wieder mächtig an Länge zugenommen. Mit seinen Jungs ist der SCM-Coach inzwischen seit mehr als zwei Monaten ungeschlagen. Zehn Siege in der Bundesliga, dazu die Erfolge gegen Dinamo Bukarest sowie das Remis und der Sieg gegen Veszprém in der Champions League. Damit die weiße Weste am Mittwochabend (19 Uhr/Dyn) in der Nürnberger Arena auch gegen Erlangen hält und Wiegert aus sportlichem Aberglauben nicht zum Rasierer greifen muss, lassen sich die Magdeburger vom vorletzten Tabellenplatz des Gegners keinesfalls täuschen.