SCM-Rechtsaußen zeigt nach langer Verletzungspause in Nantes alte Klasse und ist heiß auf das Topspiel am Sonntag bei den Füchsen. Das verlorene Supercup-Finale spielt keine Rolle mehr.

Magdeburg - Dass er aus sechs Versuchen auch sechs Tore gemacht hat, war für Daniel Pettersson nach der Niederlage in Nantes (28:29) ein schwacher Trost. Der Teamerfolg steht schließlich über allem. Und deshalb will der Schwede an diesem Sonntag in Berlin bei den Füchsen (18 Uhr, Dyn) lieber über zwei Punkte als über eine makellose Wurfbilanz jubeln.