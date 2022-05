International SCM empfängt Gorenje Velenje in der European League Handball

Für die Handballer des SC Magdeburg geht es Schlag auf Schlag. Nach dem DHB-Pokal-Viertelfinale und zwei Spielen in der Bundesliga, steht am Dienstag (18.45/DAZN) die erste Partie des Jahres in der European League an. Der Titelverteidiger empfängt die Slowenen von Gorenje Velenje