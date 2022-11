SCM erfüllt seine Pflichtaufgabe

Ludwigshafen/Magdeburg - In der Anfangsphase der Partie hatten die Eulen nicht viel zu jubeln. Tore des Gastgebers waren Mangelware, also musste das Gros der 1577 Fans in der Friedrich-Ebert-Halle zu Ludwigshafen in anderen Momenten Glücksgefühle zelebrieren. Wie zum Beispiel in der zehnten Minute, als Matej Asanin, der Keeper, einen Strafwurf von Omar Ingi Magnusson parierte. Was ja allgemein ein eher seltener Moment ist.