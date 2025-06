Viele Mitglieder von SCM-Fanclubs haben keine Tickets für das Final4 in Köln bekommen. Dies sorgt für Unmut. Der Fanmarsch der vergangenen Jahre findet daher nur in einer kleineren Variante statt.

Bilder wie im Vorjahr wird es in dieser Form am Sonnabend nicht geben. Da nicht so viele SCM-Fans ein Karte bekommen haben, findet der Fanmarsch nur als "Einstimmung" auf das Final4 statt.

Köln/Magdeburg. - In den vergangenen beiden Jahren stimmten sich die Fans des SC Magdeburg mit einem Marsch vom Kölner Dom zur Lanxess Arena auf das Final4 der Champions League ein. Mehrere hundert grün-rote Anhänger sangen, tanzten und jubelten auf den gut zwei Kilometern, wobei die Strecke über die Hohenzollernbrücke führte. Auch am Sonnabend wird es diese Bilder geben, wenn auch in abgespeckter Variante. Denn das Vorgehen bei der Kartenverteilung sorgt für Unmut in der Fanszene.