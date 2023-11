Der SC Magdeburg träumt vom dritten Super-Globe-Triumph in Folge. Im Halbfinale kommt es zu einer Neuauflage des Champions-League-Endspiels.

Kapitän Christian O’Sullivan (r.) – hier im Spiel gegen Khaleej – hat mit dem SCM weiterhin den dritten Super-Globe-Triumph in Folge im Blick. Im Halbfinale treffen die Grün-Roten auf KS Kielce aus Polen.

Dammam/Magdeburg - Der 18. Juni 2023 steht für einen der größten Erfolge in der Geschichte des SC Magdeburg. Mit 30:29 nach Verlängerung gewannen die Grün-Roten das Champions-League-Finale gegen KS Kielce und setzten sich zum vierten Mal die europäische Handball-Krone auf. Heute kommt es beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien zur Neuauflage des Endspiels von Köln. Ab 18.15 Uhr MEZ (solidsport.com überträgt live) geht es um den Einzug in das Finale der Klub-Weltmeisterschaft.