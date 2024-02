Nach sechs Partien in 18 Tagen können die Handballer des SC Magdeburg endlich mal durchatmen. Trainer Bennet Wiegert gab den Spielern vier freie Tage.

Lukas Mertens (l.) erzielte acht Treffer beim Sieg in Celje.

Celje/Magdeburg. - Drei Tage nach der ersten Niederlage seit September hat sich der SC Magdeburg mit dem 37:27 bei RK Celje in der Champions League eindrucksvoll zurückgemeldet. Allerdings war nach der Pleite in Hannover die Anspannung bei den Grün-Roten schon vorhanden. „Wir sind sehr erleichtert, dass wir das Spiel so gut gestaltet haben“, sagt Lukas Mertens: „Das war für uns sehr wichtig als Team, dass wir nach einer bitteren Niederlage den Sieg einfahren konnten und jetzt ins freie Wochenende starten können.“