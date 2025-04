Magdeburg/Veszprém. - 2002, 2015, 2016, 2019 – das sind die bitteren Jahre in der Vereinshistorie von KC Veszprém. In diesen vier Spielzeiten stand der Verein jeweils im Endspiel der Champions League. Am Ende ging der ungarische Rekordmeister jedoch stets als Verlierer von der Platte. Die Sehnsucht nach dem wichtigsten Pokal im europäischen Vereinshandball wird von Saison zu Saison größer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.