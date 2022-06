SCM-Geschäftsführer Schmedt zu Corona: „Die Dynamik ist beängstigend“

Magdeburg - Gegen den TuS N-Lübbecke strebt der SC Magdeburg am Sonntag (16 Uhr/Sky und Magenta) den zwölften Sieg im zwölften Spiel in dieser Saison der Handball-Bundesliga an. Auf den Tribünen der Getec-Arena werden wohl auch wieder mehr als 4000 Zuschauer – mit 2G-Regel – den Tabellenführer lautstark unterstützen. Aufgrund der Entwicklungen der Corona-Pandemie und den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag besteht jedoch die Gefahr, dass es vorerst wieder das letzte Mal der Fall sein könnte. „Natürlich gibt es ein Unbehagen. Das ist nicht von der Hand zu weisen“, sagt SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt, „die Dynamik der Infektionen ist beängstigend. Vor vier Wochen hat noch keiner daran geglaubt.“ Es wisse daher keiner, wie es weitergeht.