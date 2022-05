SCM-Geschäftsführer Schmedt zu Gespräch mit Michael Damgaard

Magdeburg - Die Zuschauer in der Getec-Arena waren am Dienstagabend nach dem Sieg gegen HBC Nantes überrascht, als Michael Damgaard fluchtartig die Halle verließ. Immerhin hatte der Rückraumspieler zwölf Tore zum 30:28-Erfolg beigesteuert. „Ich bin froh, dass er nach für ihn problematischen Wochen so auf die Platte zurückgekehrt ist. Er hat ein super Spiel gemacht“, sagt SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt.