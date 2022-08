SCM gewinnt den ersten Test

Haldensleben - Bislang hatten die Handballer des SCM erst einmal in einer Trainingseinheit ein Spiel mit sechs gegen sechs Akteuren gespielt. Deshalb war die Partie am Sonnabend vor 600 Zuschauern in der Haldensleber Ohrehalle sozusagen die zweite Taktikübung in Vorbereitung auf die neue Saison - allerdings sogleich mit Wettkampfcharakter. Zum Auftakt ihrer Testsspielserie setzten sich die Magdeburger gegen Motor Saporoschje durch. Einer der Schützlinge von Trainer Bennet Wiegert hatte dabei besonders viel Zielwasser getrunken.

Kay Smits markierte nämlich 14 Tore - ob per Siebenmeter oder per Tempogegenstoß. Der Niederländer übernahm damit den Part von Omar Ingi Magnusson, der ansgeschlagen fehlte. Letztlich gewann der deutsche Meister mit 39:24 (19:11) souverän die Partie gegen die Mannschaft aus der Ukraine, die von der Handball-Bundesliga (HBL) eine Spielgenehmigung für die kommende Saison in der 2. Bundesliga erhalten hat.

Die Fans der Grün-Roten sahen bereits Qualitäten, die den SCM in den vergangenen Jahren ausgezeichnet haben. Konsequenz in der Abwehr, nach Ballgewinnen in den Konter, Tempo im Positionsangriff, auch ein Kempator von Tim Hornke, aufgelegt von Matthias Musche. „Wir haben das gut gemacht, es sind alle gesund geblieben“, erklärte Coach Wiegert, der das Ergebnis selbstverständlich nicht überbewerten wollte, zumal „ich die Qualität von Saporoschje nicht wirklich werten kann“.

Zu ihren ersten Einsätzen im neuen Trikot des deutschen Meisters sind übrigens auch Keeper Nikola Portner und Kreisläufer Lucas Meister gekommen. Beide Neuzugänge konnten sich in die Torschützenliste eintragen: Portner einmal, Meister zweimal.