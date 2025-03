Ein Vier-Tore-Vorsprung nimmt der SC Magdeburg mit in das das Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Dinamo Bukarest. Dennoch waren die Grün-Roten nicht vollends zufrieden mit ihrem Auftritt in der rumänischen Hauptstadt.

SCM hadert trotz Sieg mit der Leistung in Bukarest

Nikola Portner wehrte in Bukarest elf Würfe ab und kam damit auf eine Quote von 29,7 Prozent.

Bukarest. - Als die Spieler des SC Magdeburg gegen 22.40 Uhr Ortszeit im strömenden Regen in die Bukarester Nacht Richtung Hotel fuhren, wirkte die Stimmung etwas gedämpft. Dabei hätten die Grün-Roten allen Grund zur Freude gehabt. Schließlich erspielten sie sich mit dem 30:26 beim rumänischen Meister Dinamo eine hervorragende Ausgangssituation für das Play-off-Rückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch. Da der Vorsprung zwischenzeitlich allerdings acht Tore betrug, haderte der SCM, nicht schon für eine Vorentscheidung gesorgt zu haben.