SCM-Handballer besiegen Gorenje Velenje mit zehn Toren Differenz

Der SC Magdeburg ist international nicht zu stoppen und ist dem Gruppensieg in der European League einen Schritt näher gekommen. Das Heimspiel gegen Gorenje Velenje gewann der Handball-Bundesligist souverän mit 34:24 (20:12).

Magnus Gullerud und der SC Magdeburg ließen sich nicht von Jernej Drobez und Gorenje Velenje aufhalten. Der Titelverteidiger der European League gewann in eigener Halle mit 34:24.

Magdeburg - Nach Siegen im DHB-Pokal und in der Handball-Bundesliga hat sich der SC Magdeburg auch in der European League eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen das slowenische Team von Gorenje Velenje gewann der Titelverteidiger deutlich mit 34:24 (20:12). Die Grün-Roten haben damit weiterhin beste Karten, die Gruppe C für sich zu entscheiden.