SCM-Handballer gelingt perfekte Woche mit Sieg beim HSV Hamburg

Hamburg - Eine perfekte Woche hat der SC Magdeburg hingelegt. Nach den Erfolgen im DHB-Pokal in Ludwigshafen sowie in der Champions League gegen den FC Porto behielten die Grün-Roten auch beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Hamburg die Oberhand. In einem kräftezehrenden Duell setzte sich der deutsche Meister knapp mit 30:28 (16:17) durch.